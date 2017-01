L’unité palestinienne serait-elle à nouveau envisageable ? L’accord, annoncé mardi soir à Moscou, entre les principales forces politiques palestiniennes vise à lancer des consultations entre elles afin de constituer dans les prochaines semaines un gouvernement d’union nationale. C’est le fruit de trois jours de consultations non officielles menées, sous les auspices de la Russie, par des représentants du Fatah (le parti du président Mahmoud Abbas), du Hamas, du Jihad islamique et d’autres factions palestiniennes. Une démarche qui avait pour objet de rétablir "l’unité du peuple palestinien".

Lors de leur déjour moscovite, les responsables palestiniens ont rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et lui ont notamment demandé de faire tout son possible pour "décourager" le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem, promis par le président élu Donald Trump et réafirmé mercredi par l’une de ses proches.

Constituer un camp uni

(...)