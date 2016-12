Accident mortel à Moscou

Une ex-auto de Poutine à vendre

Vladimir Poutine est plus que jamais au centre de l'actualité, lui qui se veut l'ami du président américain nouvellement élu. Mais l'ancien chef du KGB est aussi l'un des hommes qui font l'objet des plus grandes mesures de sécurité à leur égard. Pas étonnant dès lors que le "Projet Cortège", qui a permis de sceller un accord entre le Ministère de l’Industrie russe et Zil , Nami et Marussia Motors afin de créer une gamme complète de véhicules d'apparat (avec un budget de 54 millions de dollars à la clé), ait prévu.une toute nouvelle limousine blindée pour le Chef de l'Etat.Contrairement à la Cadillac (surnommée The Beast - La Bête -) du Président Obama, le modèle ne sera pas unique mais fera l'objet d'une série spéciale (produite à 4 - 5.000 unités) que tout ressortissant russe (blindé lui aussi!) pourra acquérir. La limousine choisie pour Vladimir Poutine se décline également en (simple) berline ou en SUV.Il s’agit d’une production spécifique mais le projet doit être rentable. Voilà pourquoi ces voitures sont basées sur une plateforme commune. Les spécialistes de ZiL (constructeur connu en ex-URSS en matière de véhicules de prestige), du NAMI (Institut scientifique central de recherche automobile) et de Marussia Motors (qui fut un temps en Formule 1 et est depuis devenue Manor) ont collaboré pour concevoir ces véhicules, certes, avec de l’argent public, mais aussi avec l’apport de fonds provenant d’entreprises privées.Si les voitures ont été développées dans le plus grand secret, on sait néanmoins que le groupe propulseur de la nouvelle "Limo" de Poutine a été supervisé par Porsche, comme l'a confirmé le ministre de l'Industrie et du Commerce, Denis Manturov. Le moteur (un V12?) ne développerait pas moins de 800 ch! La livraison est prévue cette année encore.On se souvient que, voici 3 mois, l'un des chauffeurs préférés de Poutine, avait trouvé la mort lorsque la BMW série 7 (noire) qu'il conduisait, appartenant au Conseil de la Fédération Russe, avait été impliqué dans une collision frontale, d'une incroyable violence, sur l'avenue Kutuzovsky à Moscou. Une Mercedes avait franchi le parapet de séparation pour percuter de plein fouet la voiture présidentielle.Le président russe n'était pas à bord du véhicule, mais cela n'avait pas empêché certains d'évoquer la thèse de l'attentat. Vu l'endroit et les circonstances de l'accident, cela semblait pourtant assez improbable. Manifestement, le conducteur de la Mercedes CLS avaitperdu le contrôle de sa voiture alors qu'il circulait à haute vitesse.Le chauffeur de Poutine, qui avait plus de 40 années d'expérience dans le secteur, était mort sur le coup.Voici quelques jours, une annonce sur le site de vente allemand suchen.mobile.de, un habitant de la capitale russe a mis en vente une limousine blindée qui aurait été utilisée par Poutine. Il s'agit d'une Mercedes S 600 Pullman de 1995, full option avec 25.000 km au compteur. Disposant d'un blindage B6/B7de très haute protection, elle est annoncée à 1,3 million d'euros. A ce niveau de blindage, la voiture résiste aux attaques par fusils d’assaut (Kalachnikov à balles de 7.62 mm de calibre), par grenades ou mines antipersonnelles et même par lance-roquettes. Cette Classe S est équipée d'un moteur 6.0 l V12 développant 394 ch.Si vous êtes amateur, attention quand même! Sachez en effet qu'étant donné le poids élevé du véhicule (4,9 tonnes), il vous faudra être détenteur d'un permis... poids lourd pour pouvoir la conduire. Sans parler des autorisations spéciales (vu son blindage) pour l'importer...