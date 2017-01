De nombreux ambassadeurs nommés par le président américain Barack Obama, notamment l'ambassadrice en Belgique Denise Bauer, doivent quitter leur poste avant l'investiture de Donald Trump, rapporte le New York Times qui se base sur un document de l'équipe de transition du futur président. Trump rompt ainsi avec la tradition qui permet aux ambassadeurs de rester plus longtemps dans le pays où ils se trouvent, notamment pour permettre à leurs enfants de terminer l'année scolaire. Un document du ministère américain des Affaires étrangères ajoute que le prochain président n'autorisera "aucune exception". Cette décision concerne des ambassadeurs situés dans des villes stratégiques comme Bruxelles, Berlin, Londres et Ottawa. Les Etats-Unis pourraient d'ailleurs ne pas envoyer de nouveau représentant diplomatique avant plusieurs mois.

Il s'agit d'une mesure "exceptionnelle" qui pourrait porter atteinte aux intérêts des Etats-Unis, selon d'anciens ambassadeurs.