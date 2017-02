Les Etats-Unis ont désormais un nouveau secrétaire d’Etat. Le Sénat a approuvé mercredi soir la nomination de l’ancien patron d’ExxonMobil, Rex Tillerson, 64 ans, par 56 voix contre 43, quatre Démocrates ralliant pour l’occasion la majorité républicaine. Après la confirmation par le Sénat, le 24 janvier, de la désignation de Nikki Haley, jusque-là gouverneur de la Caroline du Sud, comme ambassadeur auprès des Nations unies, la diplomatie américaine de l’ère Trump est donc désormais opérationnelle.

On peut, toutefois, se demander quelle sera la marge de manœuvre du Département d’Etat dans la conduite d’une politique étrangère dont Donald Trump et sa garde rapprochée (principalement son "stratège en chef", Steve Bannon, et son gendre devenu conseiller, Jared Kushner) entendent visiblement s’occuper activement. Dans le passé, le Département a parfois eu du mal à exister, entrant notamment en conflit avec le Conseil national de sécurité (on se souvient de la guérilla à laquelle se livrèrent Kissinger et Rogers à l’époque du Vietnam et du rapprochement avec la Chine). Cette fois, cependant, c’est directement avec le Bureau ovale que les responsables en titre de la diplomatie devront peut-être ferrailler.

On imagine que Tillerson et Trump ont des atomes crochus, mais le premier parviendra-t-il à naviguer en prenant dans ses voiles, plusieurs fois par jour, les tweets incendiaires du second ? Une perspective d’autant plus inquiétante que le Président ne brocarde plus seulement ses adversaires (son homologue mexicain, par exemple, qu’il se plaît à humilier) mais aussi les alliés présumés de l’Amérique.

Le "Washington Post" a ainsi révélé jeudi qu’un entretien téléphonique entre Donald Trump et le Premier ministre australien Malcolm Turnbull, le week-end dernier, avait tourné au vinaigre. En cause, l’accord donné par Barack Obama à l’accueil aux Etats-Unis de la moitié des quelque 2 500 réfugiés détenus par l’Australie dans deux camps situés sur l’île de Nauru et à Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Un accord "stupide"

...