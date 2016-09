USA: un millier de policiers en plus à Chicago, la capitale du crime

International

Impuissante à enrayer une envolée record des homicides, Chicago va se doter d'un millier de policiers supplémentaires ces deux prochaines années, malgré les difficultés budgétaires dans lesquelles se démène la troisième ville des Etats-Unis.

L'annonce officielle du recrutement massif --970 agents au total-- a été faite mercredi par Eddie Johnson, récemment nommé à la tête du Chicago Police Department (CPD).

"J'ai bien considéré la situation et je pense que c'est ce dont on a besoin pour rendre Chicago plus sûre", avait auparavant affirmé le patron du CPD, cité par le quotidien Sun-Times.

"Cela aura un coût. Mais la sécurité de cette ville n'a pas de prix", a ajouté M. Johnson, un Noir issu des forces de l'ordre locales qui a également la lourde tâche de trouver une réponse aux accusations de brutalités et de racisme qui visent les hommes sous ses ordres.

Le chef policier n'a pas précisé comment ces forces supplémentaires seraient financées.

Chicago dispose actuellement d'effectifs policiers rassemblant 12.000 agents, souvent très sollicités en heures supplémentaires alors que la métropole est minée par une guerre des gangs extrêmement meurtrière.

"Les heures supplémentaires n'offrent pas de solution à long terme", a expliqué à l'AFP Christine Cole, du Crime and Justice Institute. Selon elle, il existe un consensus parmi les experts policiers sur le fait que la police de Chicago souffre de sous-effectifs.

La ville a déjà enregistré plus de 500 homicides en 2016, soit davantage que les homicides cumulés à Los Angeles et New York, les deux plus grandes villes du pays. Seulement 30 à 40% des affaires d'homicides sont résolues à Chicago.

De nombreuses personnes y sont victimes de balles perdues sur fond de règlements de comptes opposant des gangs se disputant le marché de la drogue.

Ce fut le cas en août de Nykea Aldridge, la cousine de la star de la NBA Dwyane Wade, pilier des Chicago Bulls. Cette femme avait été mortellement blessée alors qu'elle promenait son enfant dans sa poussette.

La police de Chicago est par ailleurs la cible d'une retentissante enquête fédérale ouverte en décembre 2015 à la suite de l'homicide choquant d'un adolescent noir par un policier blanc en 2014.

Les autorités de Chicago avaient attendu plus d'un an avant de rendre publique la vidéo montrant le déroulement de cette bavure. Celle-ci avait provoqué une onde de choc et entraîné le renvoi du précédent chef de la police.

Le maire Rahm Emanuel, un proche du président Barack Obama, s'est lui-même retrouvé en difficulté, accusé d'avoir cherché à étouffer ce scandale.