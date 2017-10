L'équipe d'Hillary Clinton et le Comité national des démocrates (DNC) ont contribué au financement de recherches qui ont alimenté le dossier sensible sur les liens de la campagne électorale de Donald Trump avec la Russie, a rapporté mardi le Washington Post.

En avril 2016, l'avocat Marc Elias, qui travaillait pour la campagne d'Hillary Clinton et le DNC, a retenu l'entreprise Fusion GPS, basée à Washington, pour enquêter sur les relations de Donald Trump avec la Russie, selon le journal.

Les paiements à cette entreprise se sont poursuivis jusqu'à quelques jours avant l'élection présidentielle de novembre.

Dès avant l'accord avec les démocrates, Fusion GPS avait entrepris des recherches sur Donald Trump à la demande d'un de ses rivaux du camp républicain pour la primaire. L'identité de ce rival n'est pas encore connue, selon le journal.

Fusion GPS a demandé à un juge fédéral de rejeter une demande de la commission du renseignement de la Chambre des représentants d'accéder à ses comptes bancaires, arguant que cela violerait ses droits constitutionnels.

Le rapport contenant les recherches en question, qui compte 35 pages, a été préparé par Christopher Steele, un ancien agent du MI6, le contre-espionnage britannique, et constitue une pièce maîtresse des enquêtes du Congrès sur les ingérences de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016.

Donald Trump a qualifié le rapport de "fake news", de désinformation.

Controversé, ce rapport fait état de nombreuses allégations compromettantes pour Donald Trump, notamment l'existence d'une vidéo à caractère sexuel impliquant des prostituées ou des échanges d'informations pendant près d'une décennie avec le Kremlin.

Samedi, le président américain a tweeté que le département de la Justice et le FBI "devraient immédiatement divulguer qui a payé pour" réaliser ce rapport, après avoir laissé entendre qu'il pouvait s'agir des démocrates, et sans exclure la Russie et le FBI.