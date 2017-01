Les organisations d'assistance au voyage Europ Assistance, VAB et Touring ont observé une hausse des accidents sur les pistes de ski durant ces vacances de Noël en raison du manque de neige dans les stations.

Europ Assistance relève que de nombreuses stations de ski, et plus particulièrement celles se trouvant sous les 2.000 mètres, n'ont pas connu une abondance de neige. La société constate une hausse de 34% du nombre de dossiers médicaux ouverts dans les domaines de ski.

Le nombre d'interventions techniques menées par Europ Assistance vers et au départ des domaines est en hausse de 17% par rapport à l'an dernier. "Les départs et retours de vacances se sont déroulés dans des conditions météo favorables, mais les températures étaient, tout comme en Belgique, un peu plus basses que l'an dernier, entraînant plus de pannes techniques (problèmes de batteries et de démarrage, notamment)."

Touring a dû effectuer plus d'un tiers d'interventions supplémentaire pour des accidents de ski par rapport à Noël 2015. L'organisation a reçu au total 4% d'appels en plus alors que la centrale du VAB a constaté une forte divergence entre la première et la seconde semaine de congés. Durant la première, le nombre d'accidents de ski a connu un statu quo par rapport à la même période l'an dernier, mais la hausse était de 26% pour la semaine écoulée. Le nombre d'interventions effectuées durant la seconde semaine était 27% plus élevé que la première.

"La première semaine, les Belges restent souvent chez eux parce qu'ils préfèrent passer les jours de Noël en famille. Les jours les plus chargés pour nous étaient le vendredi 30 décembre et le lundi 2 janvier, " a fait savoir le VAB qui a enregistré une hausse de 12% des pannes de voiture pendant la deuxième semaine.