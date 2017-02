Valérie Pécresse est la présidente du conseil régional d'Île-de-France (région parisienne), mais elle est aussi l'un des soutiens de François Fillon dans la course à la présidence de la république. Chargée de défendre le candidat ce matin dans l'émission "Bourdin Direct" sur RMC et BFM, Valérie Pécresse tentait de parler du programme de François Fillon, en le comparant à celui de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen (vers 6:25). Si ces derniers souhaitent sortir la France de l'Euro, ce n'est pas le cas de François Fillon. Explications de Valérie Pécresse :