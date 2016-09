Venezuela: démonstrations de force dans la rue entre l'opposition et les partisans du président

International

Brandissant le drapeau national jaune, bleu et rouge, chavistes (du nom du défunt ex-président Hugo Chavez, 1999-2013) vêtus de rouge et opposants se sont mobilisés aux abords des 24 délégations régionales du Conseil national électoral (CNE), fermées par précaution et entourées d'un important dispositif policier.

C'est le CNE qui détient la clé de cette consultation: l'opposition, qui veut l'organiser cette année pour provoquer des élections anticipées, l'accuse de ralentir la procédure pour protéger M. Maduro.

"Nous disons aux dirigeants corrompus et inefficaces qui ne savent pas gouverner: vous êtes cernés par un pays qui veut un changement", a clamé le porte-parole de la coalition de la Table pour l'unité démocratique (MUD, centre droit), Jesus Torrealba, devant des opposants réunis sur une place de Caracas pour un concert de casseroles.

"Alors, cédez et ouvrez la voie à ce qui vient, un référendum révocatoire", a-t-il ajouté.

Dans une manifestation à Barcelona (nord), le dirigeant chaviste Elias Jaura a répondu en écartant tout référendum cette année: "Il n'y en aura pas car (l'opposition) s'y est pris tard, à cause de ses contradictions et de ses divisions".

A Los Teques, près de la capitale, quelque 1.500 partisans de chaque bord ont manifesté sans incidents, à une dizaine de mètres seulement les uns des autres, séparés par une barrière métallique, a constaté l'AFP.

"Il faut faire quelque chose, le vote et la manifestation pacifique sont les seules armes que nous ayons", a confié à l'AFP Rosmina Castillo, 52 ans : "Le gouvernement contrôle presque tous les pouvoirs et ne sait plus quoi inventer pour éviter le référendum révocatoire".

Venu manifester dans le centre de Caracas, Alexander Rangel, employé de la compagnie pétrolière d'Etat PDVSA, a raconté être "ici pour défendre la révolution de cette attaque de la droite apatride".

Dans un climat politique tendu, les deux camps affichent des positions irréconciliables : les partisans de M. Maduro, élu en 2013 et dont le mandat s'achève en 2019, crient à la tentative de coup d'Etat contre le président, très impopulaire dans un contexte de grave crise économique.

L'opposition, majoritaire au Parlement depuis janvier, se dit, quant à elle, seule capable de sortir le venezuela de cette crise qui a fait exploser son inflation - le FMI prévoit une hausse des prix de 720% en 2016 - et vidé les rayons de ses magasins.

Un changement de modèle ?

Ce qui est en jeu, c'est un possible changement de modèle après près de 18 ans de socialisme dans ce pays producteur de pétrole.

Après une manifestation dans la capitale le 1er septembre ayant rassemblé 1,1 million de personnes selon les organisateurs, 30.000 selon le gouvernement, l'opposition a cette fois mobilisé de façon beaucoup plus modeste.

Or, le temps presse : si le référendum a lieu avant le 10 janvier 2017 et est couronné de succès comme le prédisent les sondages, de nouvelles élections seront organisées.

S'il se déroule plus tard et si le "oui" l'emporte, Nicolas Maduro sera simplement remplacé par son vice-président.

Pour ralentir les plans de la MUD, l'exécutif a déposé plusieurs recours en justice.

"L'opposition a le défi de garder la population mobilisée, d'éviter qu'elle ne tombe dans le désespoir. L'unique façon de pouvoir réaliser le référendum, c'est sous la pression de la rue", explique à l'AFP l'analyste Asdrubal Oliveros.

Mais selon le cabinet d'études Eurasia, "à mesure que le gouvernement deviendra plus nerveux, il répondra de manière plus agressive aux manifestations".

Prochaine étape dans la longue course d'obstacles vers un référendum : réunir quatre millions de signatures (20% de l'électorat) en trois jours, ce qui autorisera à organiser ensuite la consultation.

Le CNE a prévenu que cela ne se ferait pas avant fin octobre, compromettant l'organisation du référendum en 2016.

Dans le camp Maduro, on relativise l'importance du mouvement en faveur du référendum, mais des fissures apparaissent : dans un entretien avec l'AFP, Ana Elisa Osorio, ex-ministre d'Hugo Chavez, regrette, comme d'autres anciens responsables chavistes, que l'actuel chef de l'Etat "tourne le dos" à la grave situation économique.

Mais elle doute aussi que "l'opposition puisse mieux gouverner ce pays et résoudre ses problèmes".