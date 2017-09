Il est encore trop tôt pour se réjouir. Mais l’initiative mérite d’être remarquée. Le Hamas a annoncé dimanche qu’il comptait dissoudre le comité administratif établi en mars pour gouverner Gaza, organiser des élections générales et engager des négociations pour se réconcilier avec le Fatah, son rival de Cisjordanie.

Cette décision serait le résultat des négociations qui se tiennent au Caire depuis plusieurs jours : l’Egypte du président Abdel Fattah al-Sissi joue un rôle de médiation entre les deux principales factions palestiniennes. L’annonce du Hamas survient alors que le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s’envole pour New York. La veille de son discours à l’Assemblée générale de l’Onu, le 20 septembre, il rencontrera Donald Trump.

À ce stade, il serait imprudent pour le Fatah de l’Autorité palestinienne d’annoncer une réconciliation avec le mouvement islamique qui gouverne la bande de Gaza depuis 2007. "Nous devons attendre et voir si les négociations seront suivies d’effets", préconise Ghassan Khatib, professeur en études internationales à l’université de Bir Zeit et ancien porte-parole de l’Autorité palestinienne. En effet, aucun des accords signés ces dix dernières années entre le Hamas et le Fatah n’a été appliqué.

(...)