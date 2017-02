Interdiction de la burqa, port du bracelet électronique pour les anciens djihadistes, renforcement des contrôles aux frontières pour freiner l’entrée de migrants… Le train de mesures proposé par le gouvernement en Autriche ressemble étrangement au programme de l’extrême droite.

Après le score inédit du parti populiste (FPÖ) lors des élections présidentielles au printemps dernier - son candidat Norbert Hofer est arrivé en tête au premier tour et a été battu de peu au second par l’écologiste Alexander Van der Bellen -, le chancelier social-démocrate Christian Kern avait promis d’agir. "Ceux qui ne croient plus en nous, ceux qui sont déçus, peut-être même en colère, j’entends votre message et je comprends votre déception, avait-il déclaré. A partir d’aujourd’hui, nous changeons de cap." C’est désormais chose faite. Mais pas tout à fait comme ses électeurs traditionnels l’escomptaient…

Burqa, terroristes et migrants

Parmi les mesures proposées par le tandem au pouvoir (composé des sociaux-démocrates du SPÖ et des conservateurs chrétiens de l’ÖVP) afin de récupérer d’urgence des électeurs en vue des législatives de 2018, l’interdiction des voiles du type burqa ou niqab dans l’espace public. "Nous croyons en une société ouverte et basée sur la communication ouverte. Les voiles intégraux dans l’espace public s’y opposent et seront donc interdits", peut-on lire dans le document. Le bannissement de tous les signes religieux est également envisagé dans la fonction publique, notamment au sein des tribunaux, de la police et des écoles, ce qui provoque un tollé dans le pays.