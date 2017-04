C’est un Viktor Orban fier et déterminé à faire un pied de nez aux critiques de l’Union sur les décisions de son gouvernement qui s’est présenté ce mercredi après-midi au Parlement européen. Après tout, le Premier ministre hongrois - qui a lui-même constaté, sans s’en étonner, que Budapest se trouvait "de nouveau à l’ordre du jour" - est rompu à l’exercice, lui qui a déjà dû justifier six fois des législations controversées devant l’hémicycle. Ainsi, M. Orban a-t-il soutenu que la nouvelle loi sur l’éducation supérieure, adoptée par le Parlement hongrois début avril, vise "à introduire des règles uniformes pour toutes les universités" et priver les établissements étrangers de leurs "privilèges". De quoi prouver qu’il ne s’agit nullement d’une attaque directe contre l’Université d’Europe centrale, financée par le philanthrope George Soros, même s’il précisait quelques minutes plus tard que… la Hongrie continuera la "lutte contre les spéculateurs financiers", entendez : le même M. Soros.

