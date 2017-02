L'ambassadeur russe aux Nations unies, Vitali Tchourkine, est mort "soudainement" à New York lundi, a annoncé le ministère des Affaires étrangères, sans indiquer la cause du décès.

"Le représentant permanent de la Russie aux Nations unies, Vitali Tchourkine, est mort soudainement à New York le 20 février", a déclaré le ministère dans un communiqué.

M. Tchourkine est décédé la veille de ses 65 ans, a précisé le ministère.

"Ce diplomate remarquable est décédé en fonctions", a-t-il ajouté dans son communiqué.

Le représentant russe était à ce poste depuis 2006. Il avait précédemment travaillé au ministère des Affaires étrangères à Moscou, avait été ambassadeur au Canada, en Belgique et représentant spécial russe aux négociations sur l'ex-Yougoslavie (1992-94).

Les diplomates qui tenaient une réunion au siège des Nations unies à New York ont observé une minute de silence à l'annonce de sa mort.









Vladimir Poutine bouleversé par le décès de Vitali Tchourkine

Le président Vladimir Poutine est bouleversé par le décès de l'ambassadeur russe à l'ONU Vitali Tchourkine, a indiqué Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. "Le chef de l'Etat appréciait grandement le professionnalisme et les talents de diplomate de Tchourkine". Le président présente ses condoléances aux proches du défunt, souligne encore le Kremlin sur son site internet. Vitali Tchourkine, est mort "soudainement" à New York lundi, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères, sans indiquer la cause du décès. L'homme politique est décédé la veille de ses 65 ans.

Le représentant russe était ambassadeur russe à l'ONU depuis 2006. De 1994 à 1998, il avait été ambassadeur en Belgique et représentant permanent au siège de l'OTAN à Bruxelles. Il avait également travaillé au ministère des Affaires étrangères à Moscou et avait été ambassadeur au Canada ainsi que représentant spécial russe aux négociations sur l'ex-Yougoslavie (1992-1994).

Vitali Tchourkine défendait bec et ongles les positions de la Russie, notamment les intenses bombardements de son aviation contre la ville syrienne d'Alep, l'an dernier, pour écraser la rébellion contre le régime du président Bachar al Assad.

Selon le New York Post, qui ne cite pas ses sources, Vitali Tchourkine a été hospitalisé à Manhattan à la suite de problèmes cardiaques.