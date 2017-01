I will make America great again", promettait Donald Trump en août 2015, en annonçant sa candidature à la présidentielle. Le milliardaire était censé mettre un peu de piment dans la campagne électorale, avant de disparaître aussi rapidement qu’il avait fait irruption en politique. Avec ses formules provocantes et son style inédit, il ne devait séduire, d’après plusieurs analystes et sondages, qu’une frange isolée de citoyens non éduqués, frustrés et xénophobes, habitant aux fins fonds des Etats industriels. Un an plus tard, le magnat de l’immobilier s’imposait face à la Démocrate Hillary Clinton, fort d’une base d’électeurs bien plus variée que ce que d’aucuns avaient prédit. Femmes, Hispaniques, personnes diplômées et aisées, jeunes n’ont pas tous boudé le candidat républicain.

Prenez Justin Spang qui, à 26 ans, travaille pour une entreprise de remorquage en Pennsylvanie. Il fait partie des 37 % de jeunes de 18 à 29 ans qui ont voté pour Donald Trump. Et ce, car il perçoit les Etats-Unis comme "une grande escroquerie destinée à sucer l’argent des citoyens", créée de toutes pièces par les "politiciens de carrière" qui se sont succédé à la tête du pays. M. Spang, qui a dû abandonner ses études de justice pénale à cause des taux d’intérêt démesurés de son prêt étudiant, rêve d’une Amérique qui offre "des lendemains meilleurs". "Je n’ai pas d’assurance santé. Même Obamacare est trop cher. Nous ne choisissons pas notre ADN et nos maladies. Et dans mon travail, je pourrais être happé par une voiture qui roule à 100 km/h. Un accident me ruinerait. Nous devrions avoir un système de santé comme en Europe", estime ce jeune homme qui soutenait initialement le Démocrate "socialiste" Bernie Sanders.

