Stephen Paddock, l'individu qui a tué plus de 50 personnes dimanche soir à Las Vegas (Nevada), avait déjà loué une chambre dans la ville lors du festival Life is Beautiful, qui s'est déroulé du 22 au 25 septembre, a indiqué mercredi le shérif local Joseph Lombardo. Le tueur est décrit comme "dérangé et dangereux". Des explosifs et 1.600 cartouches ont été découverts dans sa voiture.

Le shérif Lombardo a également fait état du dernier bilan de la fusillade, qui est de 58 morts et 489 blessés.

Trois jours après la fusillade de Las Vegas, les autorités n'avaient pas encore identifié mercredi les raisons qui ont poussé un comptable retraité de 64 ans, inconnu des services de police, à ouvrir le feu sur une foule assistant à un concert puis à se suicider. "Nous essayons de comprendre ses motivations", a admis le shérif de Las Vegas Joseph Lombardo lors d'une conférence de presse.