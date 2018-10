Arrivé au pouvoir en 2012, le dictateur coréen Kim Jong-un aurait dépensé depuis près de 4 milliards de dollars en biens de luxe. C'est ce que rapporte le média français Les Echos qui se base sur des données analysées par le Parti de la Liberté de Corée (un parti conservateur sud-coréen).

D'après cette analyse, 4 milliards de dollars auraient été dépensés pour un usage personnel ou pour récompenser les proches du dictateur.

En se penchant de plus près sur les chiffres, on se rend compte que près de la moitié des dépenses est liée à l'achat d'outils électroniques (ordinateurs, télévisions,...). Ensuite, une grosse somme est allouée aux voitures : des Mercedes de luxe mais aussi des Rolls-Royce dont la Rolls Royce Phantom à 400 000 euros avec laquelle il est arrivé lors de sa rencontre avec Mike Pompéo, le secrétaire d'Etat américain.

L'alcool a une place importante au sein du régime nord-coréen : le cognac et le whisky, qui seraient les boissons préférées de Kim Jong-un, ont coûté 147 millions de dollars.

D'autres grosses sommes d'argent ont été lâchées pour du parfum, des montres ou encore des yachts.

Son père aussi était dépensier

Si Kim Jong-un ne fait pas dans la demi-mesure en terme de dépense, son père Kim Jon-il aussi était connu pour ses extravagances.

© AP



Comme l'expliquait à La Libre Belgique son ancien garde du corps Lee Young-guk, l'homme mort en 2011 avait 14 résidences secondaires. "Elles disposaient de terrains de golf, de zones de chasse et de pêche, d'héliports, d'équipements sportifs, de sentiers de randonnée, de bunkers sous-terrains, d'énormes piscines (dont certaines contenaient de l'eau de mer ou des montagnes) où il s'amusait avec des filles" expliquait-il à l'époque à notre journaliste. "Il détenait aussi des Mercedes blindées et des bateaux de luxe. Kim Jong-un, le leader actuel, mène une vie extravagante, comme son père et son grand-père."