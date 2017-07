Le président français assistait ce jeudi 29 juin à l'inauguration du plus grand incubateur de start-ups au monde. C'est lors de cet événement qu'il a prononcé une phrase qui fait à présent polémique.

"Ne pensez pas que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non, parce que vous aurez appris dans une gare. Une gare c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe, parce que c'est un lieu qu'on partage".

Depuis, Emmanuel Macron est pointé du doigt, notamment sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnalités ont ainsi réagi.





Martine Billard, ancienne députée de Paris et secrétaire nationale du parti de gauche.

Thierry Mariani, membre du bureau politique des Républicains y voit du "mépris".

Florian Philippot, vice-président du FN, met en avant des propos "plus que honteux".

Gérard Miller, psychanalyste et ancien chroniqueur chez Laurent Ruquier, parle d'une "honte".

La phrase est également abondamment commentée sur Twitter.