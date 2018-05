Et pourtant, cette maison ravagée par un incendie il y a deux ans a trouvé preneur. Et pour un prix sidérant : 938.000 dollars (800.000 euros), soit 20% de plus que le prix demandé! Six acheteurs se sont battus pour l'acquérir.

Pourquoi a-t-elle été vendue si chère malgré son état? Grâce à sa localisation. Cette maison se trouve en effet dans la ville de San José, la capitale de la Silicon Valley. Pour rappel, la Silicon Valley accueille de nombreuses start-ups et entreprises internationales comme Facebook, Apple ou encore Google.

Contrairement à ce que l'on aurait pu penser au premier abord, l'acheteur a même fait une affaire étant donné que le prix moyen d'une maison à San José est de 1,2 million de dollars. L'heureux propriétaire pourra soit revendre cette maison qui ne fera que prendre de la valeur au fil des années (une augmentation de 20% par an) soit rebâtir une maison à son goût à la place de l'ancienne. Il dispose pour ce faire d'un terrain de 500m². De quoi laisser place à son imagination.

Le marché juteux des maisons délabrées

Ces derniers mois, des maisons inhabitables ont été vendues à des prix considérables en Californie.

En mars dernier, à Fremont (à 20 minutes en voiture de la Silicon Valley), une maison délabrée a été vendue pour 1,23 million de dollars (environ 1 million d'euros). En avril, une maison brûlée à Moutain View (à 5 minutes en voiture de la Silicon Valley) est partie pour 1,48 million de dollars (1,25 million d'euros).