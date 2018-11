Un industriel australien, magnat de l'exploitation minière, a eu l'idée un peu folle de vouloir reproduire le paquebot le plus célèbre de l'histoire, qui a fait naufrage dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 dans l'Océan Atlantique.

Clive Palmer, bien décidé à mener son rêve à bout, a même proposé des croisières sur le Titanic deuxième du nom, qui relieriaent Southampton et New York, soit le trajet originel du Titanic. Et même de continuer, par après, par un tour de monde.

"Beaucoup de personnes de mon âge achètent ou construisent des bateaux. C'est juste que, moi, j'en construis un plus grand, parce que j'ai un plus gros budget", s'est fendu Clive Palmer, par ailleurs ancien élu de son pays.

Mais le projet est-il réaliste ? On peut en douter.

Lorsque Palmer a fait état de son projet en 2012, il voulait que la réplique du Titanic soit la plus fidèle possible, mais s'inquiétait des normes de sécurité modernes. Le début de la construction aurait dû débuter en fin d'année 2012, avec un lancement prévu pour 2016. Après plusieurs reports, Clive Palmer a dû se résoudre à abandonner son projet, surtout à cause de difficultés financières.

700 millions de dollars

Le projet semble être un imbroglio total, et la personnalité plutôt "mégalo" de Clive Palmer n'y est pas étrangère. Pourtant, l'idée est bien relancée en octobre de cette année. Le Titanic II pourrait être opérationnel en 2022, soit 110 ans après la triste fin de son illustre ancêtre.

Ce ne sont pas moins 700 millions de dollars qui vont être nécessaires à la construction du paquebot, que va entreprendre la société de Palmer "Blue Star Line", un clin d'oeil à la compagnie maritime originelle "White Star Line".

Une différence majeure cependant avec le "premier" paquebot : le chantier naval ne se trouve cette fois-ci non pas à Belfast, en Irlande du Nord, mais bien en Chine. Des améliorations technologiques (malgré les craintes de Palmer), notamment en termes de navigation, sont prévues. Et pour "rassurer" les futurs passagers, on a même prévu plus de barques de sauvetage à bord...

Pour le reste, le paquebot devrait être reproduit à l'identique, dont les cabines. Il pourrait aussi accueillir le même nombre de passagers qu'à l'époque, soit 2400 personnes et 900 membres de l'équipage. Selon la Blue Star Line, il y aurait aussi les mêmes classes qu'à l'époque : première, deuxième et troisième classe.

Palmer a annoncé que le siège européen de développement du projet allait être localisé à Paris en raison du Brexit. Il a aussi récemment nommé son directeur, qui porte, ironie du sort, un nom bien mal choisi : Clive Mensink, soit, littéralement, les "hommes qui se noient"...