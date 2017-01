Les Etats-Unis se sont alarmés mardi de la flambée de violences dans l'est de l'Ukraine entre l'armée de Kiev et des rebelles prorusses, la diplomatie américaine appelant à un "cessez-le-feu immédiat".

"Les Etats-Unis sont profondément préoccupés par le récent pic de violences dans l'est de l'Ukraine" près d'Avdiïvka, sur la ligne de front, où des milliers de civils sont sans électricité ni chauffage, a protesté le département d'Etat, en pleine transition depuis le départ de son patron John Kerry et en attendant l'arrivée de son successeur nommé par le président Donald Trump, Rex Tillerson, au sein d'une administration américaine censée être plus proche de la Russie.