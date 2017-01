Le président américain Barack Obama a commué la peine de l'ancienne taupe de WikiLeaks Chelsea Manning, 28 ans, qui retrouvera la liberté le 17 mai, a annoncé mardi la Maison Blanche. La nouvelle a été applaudie par WikiLeaks via un tweet, annonçant "Victoire: Obama commue la peine de Chelsea Manning de 35 ans à 7". La militaire transsexuelle, qui s'appelait auparavant Bradley Manning, avait été condamnée en août 2013 à 35 ans de prison pour avoir transmis plus de 700.000 documents confidentiels au site WikiLeaks. Louée par ses partisans pour avoir dévoilé selon eux les abus des Etats-Unis en Irak et en Afghanistan, Manning a été jugée pour avoir mis son pays et ses compatriotes en danger. Manning a ensuite plusieurs fois tenté de mettre fin à ses jours.

La semaine dernière, Wikileaks avait affirmé que son fondateur, Julian Assange, accepterait d'être extradé vers les Etats-Unis si Barack Obama faisait preuve de clémence envers Chelsea Manning. Assange a déclaré dans un communiqué mardi "saluer" la décision d'Obama, appelant également le gouvernement américain à "mettre fin immédiatement à la guerre contre les lanceurs d'alerte, et ceux qui publient", mais sans revenir sur ses éventuelles intentions de se rendre. L'Australien se retranche depuis des années à l'ambassade d'Equateur à Londres, pour éviter une extradition vers la Suède où il est accusé de viol. Il craint que Stockholm ne l'extradie vers les Etats-Unis, où il devrait répondre de la publication des documents confidentiels via son site.

Un autre "lanceur d'alerte" célèbre a applaudi la nouvelle dans la journée: Edward Snowden, à l'origine des fuites sur l'ampleur de la surveillance des données privées mise en place par les Etats-Unis: "Dans cinq mois tu seras libre. Merci pour tout ce que tu as fait pour tout le monde, Chelsea", a réagi Snowden sur Twitter.

M. Obama a par ailleurs amnistié mardi son ancien "général favori", James Cartwright, un haut gradé qui avait fait une fausse déclaration au FBI lors d'une enquête sur des fuites concernant une attaque informatique que les Etats-Unis avaient lancée contre l'Iran en 2010. James Cartwright avait menti aux enquêteurs en prétendant ne pas être à l'origine de la transmission à un journaliste du New York Times d'informations confidentielles.