Une ère s'achève en Allemagne suite aux élections de dimanche avec le départ annoncé du ministère des Finances de Wolfgang Schäuble, apprécié dans son pays mais craint et parfois honni en Europe pour son orthodoxie budgétaire.

Âgé de 75 ans, ce fidèle de la chancelière Angela Merkel, même s'ils n'étaient pas toujours d'accord, tenait d'une main de fer le ministère des Finances depuis huit ans.

"Nous allons proposer Wolfgang Schäuble" pour la fonction de président du Bundestag et "nous nous réjouissons qu'il se soit dit prêt à se porter candidat", a indiqué dans un communiqué le chef du groupe parlementaire des conservateurs allemands (CDU/CSU), Volker Kauder.

Il confirmait des informations qui avaient filtré auparavant de sources proches de sa formation. M. Schäuble est une figure du parti démocrate-chrétien allemand, présidé par Angela Merkel.

Il faisait l'objet de pressions amicales mais croissantes depuis plusieurs jours pour quitter son poste dans le futur gouvernement, dont la formation s'annonce un véritable casse-tête entre les conservateurs, les libéraux du FDP et les écologistes, la seule option possible pour la chancelière.

Après avoir accusé le plus mauvais score électoral de leur histoire, les sociaux-démocrates, ont en effet choisi une cure d'opposition après avoir gouverné à deux reprises avec les conservateurs au cours des douze dernières années.

"Autorité naturelle"

Les Libéraux n'ont pas fait mystère de leur ambition de s'occuper des Finances. En laissant la place libre, Wolfgang Schäuble va donc faciliter la tâche d'Angela Merkel, affaiblie après un score très décevant des conservateurs au scrutin de dimanche.

Le photogénique leader du FDP, Christian Lindner, 38 ans, a d'ailleurs dans un tweet déclaré soutenir la nomination de son aîné à la tête du Bundestag, le qualifiant de "personnalité exceptionnelle" dotée d'une "autorité naturelle".

Le départ de l'intransigeant Wolfgang Schäuble de ce poste clé n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les partenaires de la première économie européenne.

Le FDP pourrait être encore plus dur aux Finances s'il obtient le portefeuille.

Le parti ne cache pas sa méfiance face aux proposition de réformes de la zone euro formulées par le président français Emmanuel Macron, en particulier la création d'un budget qu'il voit comme la tentative rampante de mutualiser les dettes dans la région.

Mais selon la quotidien Bild, la chancelière aurait demandé personnellement à son fidèle lieutenant d'occuper la fonction de président de Bundestag, ce poste revêtant désormais une "plus grande importance étant donné l'arrivée" de plus de 90 députés de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) dont certains se sont illustrés par des propos à caractère raciste ou remettant en cause la repentance du nazisme.

L'AfD, parti désormais d'extrême droite, a créé un tremblement de terre politique dans le pays en remportant près de 13% des voix à l'élection législative, arrivant troisième derrière les conservateurs et le sociaux-démocrates.

"Européen convaincu"

Né en 1942 à Fribourg-en-Brisgau, près de la frontière française, Wolfgang Schäuble est l'une des rares personnalités politiques allemandes à avoir connu la guerre, ne serait-ce qu'enfant.

C'est là qu'est ancrée la conviction européenne de ce juriste qui rêve à haute voix d'une Europe fédérale. Depuis 2010 il a oeuvré sans relâche à maintenir l'intégrité de la zone euro, aux dépens d'une santé déjà fragilisée par un attentat perpétré par un déséquilibré qui le cloue dans une fauteuil roulant depuis 1990.

L'intégration européenne a été le "credo" de toute sa vie. Mais c'est du ressort "du coeur", et en face il y a "la tête" qui impose "de voir ce qui fonctionne", avait-il déclaré.

Obstiné et belliqueux, ne mâchant pas ses mots, il s'est attiré pas mal d'inimitiés en Grèce. Il a notamment prôné une sortie d'Athènes de la zone euro au pic de la crise de financement que traversait le pays en 2015.

C'est la chancelière qui avait finalement décidé de ne pas suivre son ministre dans cette voie

Son biographe Peter Schütz parle à propos de cet artisan majeur de la Réunification allemande de 1990 de l'homme "le plus direct" qu'il connaisse.