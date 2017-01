Les rues de Zahlé ne connaissent plus l’obscurité. Une fois la nuit tombée, des centaines de réverbères, réparties à travers le chef-lieu de la vallée de la Bekaa, assurent l’éclairage public de la ville. Les habitants de la région l’ont surnommée "la miraculée". Car, avec son alimentation en électricité 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, Zahlé fait figure d’exception au Liban où, depuis la fin de la guerre civile (1975-1990), un régime de rationnement draconien est en vigueur. Résultat: les habitants du pays du Cèdre sont soumis à des coupures d’électricité de trois à seize heures par jour. Les propriétaires privés de générateurs électriques ont, depuis près de trente ans, pallié les carences des services publics - en fournissant de l’énergie pendant les heures de délestage mais, à la fin du mois, la facture des particuliers, multipliée par deux, est salée.

"C’est un problème", regrette le député Chant Chinchinian. "D’un côté, les capacités du réseau national d’électricité du Liban (EDL) sont insuffisantes pour répondre aux besoins du pays, de l’autre, les propriétaires de sources d’énergie privées profitent de la faiblesse de nos institutions et au milieu, le citoyen est pris en otage." En situation de monopole, les propriétaires de générateurs engrangent de larges gains. Ils sont fréquemment pointés du doigt pour leurs abus - branchements illégaux, trafics de disjoncteurs, de voltages et fixation de prix arbitraires, toujours de plus en plus élevés.