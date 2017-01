Daniel Barenboïm et Zubin Mehta l’ont adoubée. Simon Rattle s’est dit "renversé" par sa musique. Quant à la soprano australienne Anna Voshege, qui incarne l’une des méchantes sœurs de Cendrillon dans l’opéra écrit par Alma Deutscher, elle avoue avoir eu un choc quand elle a découvert l’âge de l’auteure. Car Alma n’a que onze ans. Comme Wolfgang Amadeus Mozart, quand fut joué à Vienne son premier opéra, en 1767.

Une comparaison que la jeune prodige balaie d’un revers de sa petite main: "Je préfère n’être comparée à personne, écrire ma propre musique, être juste la petite Alma, dit-elle. Parce que se contenter de réécrire Mozart serait plutôt ennuyeux."

Née à Oxford en 2005, musicienne depuis l’âge de deux ans, la fillette qui aime le violon, le piano et la corde à sauter, compose sa première sonate à l’âge de six ans. A sept, elle signe un petit opéra, "Le balayeur de rêve".

Aujourd’hui, du haut de ses onze ans, elle s’est offert quatre soirs à l’opéra de Vienne où a été jouée sa version revisitée de "Cendrillon", qu’elle a située en Transylvania, pays imaginaire cher à son cœur. Non sans humour, Alda pense que si elle était "un gros et vieux bonhomme avec une barbe", on la prendrait peut-être un peu plus au sérieux. N’empêche : scolarisée à domicile, où elle joue et compose en moyenne cinq heures par jour, Alda est de plus en plus demandée aux quatre coins du monde.