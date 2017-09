A 74 ans, Antonio Inoki, de son vrai nom Kandji Inoki, ancien lutteur, est une icône au Japon. En 1976, au faîte de sa popularité, Inoki a combattu contre Mohammed Ali. Un combat qui s’est soldé par un match nul, qui fut longtemps considéré comme un show plus qu’un combat.

Fils d’un homme d’affaires qui avait goûté à la politique, le jeune Inoki démontre rapidement des aptitudes évidentes pour le sport. Un de ses frères, il en a sept et quatre sœurs, lui conseille de se mettre au karaté. Il deviendra ceinture noire 7e dan, tout en se lançant dans le basket et dans l’athlétisme, des disciplines dans lesquelles il trustera les récompenses collectives et individuelles.

(...)