En avril dernier, il n’était pas à court de mots, ce n’est d’ailleurs jamais le cas, mais il avait la larme à l’œil, le chroniqueur de "Touche pas à mon poste" (sur C8 en France et Plug RTL en Belgique). Devant toute l’équipe et son "ami" Cyril Hanouna, Camille Combal expliquait les raisons de ce départ après six ans d’hyperactivité :Mais où pouvait-il bien aller ?(...)