Au Vatican, le pape François joint les actes aux promesses. Il s’était engagé à mettre davantage en exergue les "filles d’Eve", entendez : de confier des postes à responsabilités à des femmes à défaut de les ordonner prêtres (ses)… Ainsi dit, ainsi fait : depuis dimanche, grande "première", une femme dirige les Musées du Vatican. Ce n’est pas rien dans la mesure : ces derniers avec quelque 5 millions de visiteurs sont la principale source de revenus du micro-Etat sis sur les bords du Tibre.

Barbara Jatta, âgée de 54 ans, y succède à l’ex-ministre de la Culture italien, Antonio Paolucci. Vis-à-vis du sommet de l’Eglise catholique mais surtout, vis-à-vis de l’extérieur, elle s’impose comme nouvelle figure de proue de la culture du Vatican en prenant la direction de quelque douze établissements prestigieux. Sa nomination est le couronnement d’une carrière exemplaire. Née en 1962, cette diplômée en lettres de l’Université La Sapienza est aussi archiviste de l’Ecole vaticane de paléographie. Après une spécialisation en histoire de l’art, elle y a donné des cours en histoire de l’écriture et de la gravure et a préparé de nombreuses expositions. Depuis 2004, elle est également professeur d’histoire des arts graphiques à l’Université de Naples. Cette maman de trois enfants, vice-directrice des musées depuis le mois de juin ne manque pas de "biscuits" puisqu’on lui doit de nombreux articles spécialisés, recensions et autres catalogues d’exposition. Qui plus est, elle connaît bien le Vatican puisqu’elle y travaille depuis 1996, étant alors entrée au service de la Bibliothèque apostolique vaticane. Depuis lors, Barbara Jatta n’a cessé de gravir les échelons. Elle personnalise désormais quelques très hauts lieux culturels dont la fameuse chapelle Sixtine.