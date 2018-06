C’est un véritable "American Hero" qui est actuellement au cœur d’une bataille judiciaire, médiatique - et familiale. L’Américain Buzz Aldrin, 88 ans et deuxième homme à avoir marché sur la Lune, vient d’attaquer en justice ses propres enfants. L’ancien astronaute assure que ceux-ci ont pour but de s’approprier son argent et son héritage. De leur côté, son fils Andrew et sa fille Janice clament que leur père n’est plus en possession de toutes ses facultés mentales.

(...)