2006 Rejoint l’Europe à West Ham.

Signe un contrat annuel de 40 millions d’euros avec le club chinois de Shanghai.

Outre leur nationalité, Lionel Messi et Carlos Tevez partagent un point commun : en 2006, lors du Mondial allemand, ils font tous deux figure de jokers de luxe pour l’Argentine des Crespo, Saviola et autre Riquelme. Alors inconnus du grand public européen, ils poussèrent l’Albiceleste jusqu’aux quarts de finale de la compétition, et une rencontre perdue face à l’Allemagne aux tirs au but.

Dix ans plus tard, Messi est toujours à Barcelone, et trône au sommet du football mondial. Tevez, quant à lui, est un peu plus instable. En 2006, sa bonne Coupe du monde lui permet de quitter l’Amérique du Sud. Il s’engage en Angleterre à West Ham. Ensuite, après deux saisons de pige à Manchester United, il part chez l’ennemi juré, Manchester City. Après cet épisode anglais, l’attaquant rejoint en 2013 l’Italie et la Juventus de Turin où il récupère le numéro 10 de la légende Alessandro Del Piero…

L’an dernier, Carlitos formule l’envie de retrouver son pays et son club formateur de Boca Juniors. Pour y terminer sa carrière ? Non. A l’instar d’Anelka, Hulk et Demba Ba, des ailes en or "made in China" lui poussent dans le dos. En cette fin d’année 2016, il s’envolera vers un contrat de 40 millions d’euros au club du Shanghai Shenhua. Si Lionel Messi est le deuxième meilleur joueur du monde, le mieux payé, ce sera bien Carlos Tevez.