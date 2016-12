Chantal Mouffe ne court pas les médias. Son nom n’y apparaît que rarement, elle qui a longtemps vécu dans l’ombre médiatique de son mari Ernesto Laclau, théoricien politique argentin fréquemment qualifié de post-marxiste. Ensemble, ils ont signé "Hégémonie et stratégie socialiste", ouvrage sorti il y a près de 30 ans et qui est encore considéré aujourd’hui comme une référence sur la réflexion de ce que pourrait devenir la gauche post-marxiste.

Chantal Mouffe a étudié à Louvain, à Paris et dans l’Essex (Angleterre). Elle a enseigné dans de nombreuses universités en Europe mais aussi aux Etats-Unis, au Canada, et en Amérique latine. Elle a également été professeur visitante à Harvard, Cornell, Princeton, ainsi qu’au CNRS. Durant la période 1989-1995, elle fut directrice de programme au Collège international de philosophie à Paris. Elle occupe actuellement un poste de professeur au département de sciences politiques et de relations internationales à l’université de Westminster en Angleterre, où elle dirige le Centre pour l’étude de la démocratie.

Cette Carolo et son mari (disparu en 2014) sont considérés comme les parrains spirituels du mouvement Podemos en Espagne. En France, Jean-Luc Mélenchon, candidat de "La France insoumise" à la présidentielle d’avril 2017, écoute d’une oreille plus qu’attentive les conseils de cette théoricienne d’une nouvelle gauche radicale. En 2016, elle a publié en français "L’Illusion du consensus", traduction d’un ouvrage paru il y a dix ans en anglais. Dans ce livre, elle démonte complètement le principe qui veut que le consensus doit être le moteur de toute politique. Une idée qui serait même à balayer sans concession selon cette petite femme dynamique qui ne cesse de parcourir le monde. Elle élève le conflit, présenté comme constitutif de toute politique, au rang de nécessité. Selon elle, le consensus tue la démocratie.