Damien Sayre Chazelle peut chanter sous la pluie. Ou, plutôt, sous le soleil de Californie. Ce réalisateur franco-américain de 31 ans vient de voir son troisième long métrage, la comédie musicale "La La Land" battre un record aux Golden Globes, les prix remis par la presse étrangère d’Hollywood : il a remporté la totalité des prix - sept - pour lesquels il était nommé, dont celui de la meilleure réalisation.

Si son premier film, "Guy and Madelin on a Park Bench" passa un peu inaperçu en 2009, le suivant "Whiplash", fit sensation en 2013. Ce portrait d’un jeune batteur de jazz, mis à rude épreuve par un professeur digne d’un adjudant des Marines, réussit le parcours sans faute à l’époque : révélé et primé au Festival de Sundance - la crème de la crème du cinéma d’auteur aux Etats-Unis - sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, puis nommé cinq fois aux Oscars, avec une statuette remportée par J.K. Simmons pour son incarnation du professeur tyrannique.

"Whiplash" tenait un peu du film autobiographique. Si la première vocation de Damien Chazelle est le cinéma, il fut formé comme batteur de jazz à l’Université de Princeton. Mais, au contraire du héros de son film, Chazelle a compris instinctivement qu’il avait moins de talent pour tenir les baguettes que pour manier la caméra.

"La La Land", désormais favori pour les Oscars, renoue avec le genre classique et nostalgique de la comédie musicale pour conter une romance entre Emma Stone et Ryan Gosling. Le chemin vers les étoiles du réalisateur ne devrait pas s’arrêter : il prépare déjà avec Gosling son prochain film, "First Man", un biopic centré sur la figure mythique de Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la lune.