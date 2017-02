C’est une lourde tâche que s’est assignée Kellyanne Conway, l’ancienne directrice de campagne de Donald Trump, en acceptant d’être sa porte-parole auprès des médias américains. Pour présenter une version édulcorée du nouveau locataire de la Maison-Blanche et de ses mesures controversées, cette ex-avocate de cinquante ans a théorisé le principe des "alternatives facts", ou ces petits arrangements avec la vérité, qui permettent de relire l’histoire des événements et de présenter une "autre vérité".

C’est ainsi que, malgré des photos prouvant le contraire, cette dernière a soutenu que la foule présente le jour de l’investiture de son candidat était plus importante que celle réunie pour Barack Obama. Après le décret anti-immigration porté par Donald Trump, la conseillère s’est également fait remarquer en inventant un attentat dans le Kentucky ("le massacre de Bowling Green") pour soutenir l’avis présidentiel. Présente pour épauler Donald Trump, quoi qu’il en coûte, la porte-parole appelait dernièrement les Américaines à acheter les produits de sa fille Ivanka, après qu’ils eurent été retirés de la vente par une grande enseigne. "Allez acheter les produits d’Ivanka. Je déteste faire les courses (mais) je vais aller en acheter aujourd’hui", a-t-elle lancé en direct. De plus en plus contestée, Kellyanne Conway a été choisie pour son expérience à la tête de l’institut The Polling Company, spécialisé dans les enquêtes d’opinion.