La personnalité La justice néo-zélandaise a donné lundi son accord pour extrader vers les Etats-Unis le fondateur du site MegaUpload.

Vendredi 20 janvier 2012, à l’aube de ce qui devait être une nouvelle journée de nabab dans la plus grande propriété d’Auckland (Nouvelle-Zélande). Kim Schmitz, un Allemand plus connu sous le nom de Kim Dotcom, est sorti du lit par une dizaine de policiers venus l’arrêter. L’homme est recherché par le FBI pour l’un des plus importants "pillages en ligne à grande échelle".

(...)