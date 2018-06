La famille royale britannique se libéralise à grands pas. Après le mariage du prince Harry avec une Américaine métisse, Lord Ivar Mountbatten, l’un des cousins du prince Philip, l’époux de la reine Elisabeth II, sera le premier membre de la famille royale étendue à se marier avec une personne de même sexe. "Je n’ai pas besoin de me marier parce que je l’ai déjà fait et j’ai de fabuleux enfants mais je trouve que c’est important pour mon partenaire", a-t-il raconté au tabloïd "The Daily Mail".

