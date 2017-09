Massimo Bottura est italien. On s’en serait douté. Cuisinier aussi. C’était moins évident. Pourtant, cet homme aux yeux rieurs, cerclés de lunettes noires posées sur une barbe poivre et sel, est une star derrière ses fourneaux (trois étoiles au Michelin pour son restaurant l’Osteria Francescana de Modène aussi élu meilleure table du monde en 2016) et sur les petits écrans grâce à la série "Chef’s table" de Netflix.

