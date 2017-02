Les grands dirigeants des entreprises américaines cotées à Wall Street le savent : un tweet du nouveau président des Etats-Unis Donald Trump peut avoir un impact considérable sur le cours de Bourse. A la hausse ou à la baisse. On s’en souvient, début janvier, après avoir déclaré dans son style si particulier "Notre industrie pharmaceutique est un désastre", le milliardaire président avait entraîné une chute des valeurs du secteur. Boeing avait également fait les frais des mouvements d’humeur de "The Donald" qui avait vu rouge en découvrant la facture du nouvel Air Force One.

Bref, le risque d’un président imprévisible et qui tweete frénétiquement préoccupe dans le temple de la finance mondiale. Et Max Braun l’a bien compris. Cet ingénieux ingénieur de Google vient de mettre au point un "bot" qui pourrait intéresser traders, investisseurs et autres intermédiaires des marchés financiers. Traduction : un "bot" est "un programme informatique obéissant automatiquement à des ordres simples, capables d’analyser les tweets de Donald et de passer des ordres de bourse en fonction". Si le tweet est positif, le programme lancera une ordre d’achat sur la valeur. Dans le cas inverse, il passera un ordre de vente à découvert pour tirer profit d’un mouvement de baisse des cours. Et cela marche ? Restons prudents car la durée manque pour juger de la fiabilité de la trouvaille. Comme le soulignait le "Huffington Post", une mise de départ fictive de 100 000 dollars le 6 décembre était valorisée 107 000 dollars fin janvier, une vingtaine de tweets "trumpiens" plus tard.

Max Braun, dont le travail quotidien est de développer des "bots" et des robots chez Google X, n’en est pas à son coup d’essai. L’homme s’ennuie visiblement à ses heures creuses. En février dernier, il avait déjà fait le "buzz" en inventant un miroir intelligent, connecté et interactif dans sa salle de bain, affichant date, heures, titres d’actualité, météo, l’état du trafic routier… "L’année dernière, je me suis dit que je voulais que mon ordinaire miroir de salle de bain ressemble à ceux que l’on nous promettait dans les films", expliquait alors ce pro des nouvelles technologies, fasciné par les films de science fiction.

Alors quel sera le prochain rêve futuriste de Max Braun ?