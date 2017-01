Un interdit de séjour à la tête des renseignements américains. A 73 ans, Dan Coats a été choisi pour coordonner les activités des 17 agences de renseignement du pays dont la CIA, le FBI et la NSA. Sans avoir de véritable autorité, le nouveau visage public de ce secteur s’assurera que l’information circule correctement entre les différentes organisations.

D’abord avocat, Dan Coats est devenu sénateur de l’Indiana en 1989. Quelques années plus tard, il a été nommé ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne, sous la présidence de George W. Bush. Un poste qu’il tiendra pendant 5 ans avant de récupérer sa place de sénateur. En mars 2014, il a été victime du conflit qui opposait Moscou à Washington. Suite aux sanctions américaines prises contre l’invasion de la Crimée, la Russie a fait de M. Coats et 5 autres sénateurs des persona non grata en Russie. A l’époque, le sénateur de l’Indiana s’était dit "honoré" d’être pris pour cible par le Kremlin. C’est donc en connaissance de cause que Donald Trump a choisi son maître-espion.

Actuellement, le nouveau président est en pleine polémique avec les services de renseignement du pays sur l’ingérence russe dans les élections américaines. Trump n’est pas d’accord avec les services de renseignement nationaux. Le choix de Dan Coats permettrait de rassurer ceux qui le soupçonnent de clémence envers Vladimir Poutine. L’ex-sénateur permettrait peut-être aussi une "trêve" entre la communauté du renseignement et le général Mike Flynn, conseiller à la sécurité nationale choisi par Donald Trump. Beaucoup d’espoir repose sur les épaules du nouveau maître-espion…

En quelques dates:

1989-1999 et 2011-2017 Sénateur pour l’Indiana

2001-2005 Ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne

2014 Interdit de séjour en Russie

2017 Elu chef du renseignement national américain