Les Belges expriment leurs talents sous différentes formes à travers le monde. Seppe Smits a jeté son dévolu sur une discipline spectaculaire qui répond au doux nom de snowboard Big Air, c’est-à-dire que le compétiteur utilise un tremplin pour effectuer des figures en l’air.

A Moscou, le jeune homme de 25 ans vient de s’emparer de la tête du championnat du monde. Un représentant du plat pays qui est promu roi de la glisse, l’affaire est sérieuse. Il étrennera son nouveau rang sous des cieux polaires, au Canada, le 11 février.

Dès l’âge de neuf ans, il se consacrait déjà à sa passion autant de temps que possible. Depuis, il a terminé sur le podium à de nombreuses reprises sur les épreuves FIS, avec notamment des victoires en Championnats et Coupe du monde.

Parmi ses autres performances, on note une médaille de bronze en slopestyle aux X Games en 2013, et plus récemment, un nouveau podium lors de la Spring Battle 2014 en Autriche.

Sa plus grande performance, il l’a signée lors des Championnats du monde en 2011 à La Molina, où il s’était illustré en récoltant la troisième place en Big Air et la première place en Slopestyle !

Pour être performant dans cet univers particulier, il faut sans cesse repousser ses limites sans se prendre la tête. Telle est la devise du Belge.