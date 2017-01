En évitant un nouveau drame à la France, la vie de Sonia (nom d’emprunt) a basculé. En 2015, cette mère de famille a permis de neutraliser le terroriste des attentats du 13 novembre, Abdelhamid Abaaoud.

Amie de longue date avec la cousine du terroriste, Hasna Aït Boulahcen, elle rencontrera Abaaoud deux jours après les attaques de Paris. Elle le questionne. Le terroriste lui annonce que de nouvelles attaques se préparent. Sonia n’hésite pas une seconde. Elle pense à ses enfants, aux victimes innocentes et à l’image de l’islam. Elle délivrera à la police des informations capitales sur les intentions du djihadiste ainsi que l’adresse de sa planque. Il comptait s’attaquer à un centre commercial de Paris, un commissariat et une crèche. L’appel téléphonique de la jeune femme provoquera l’assaut du Raid à Saint-Denis. Le pire a été évité. Mais pour Sonia, le pire ne fait que commencer.

La jeune femme sera d’abord placée en garde à vue. Les forces de l’ordre ne voulaient prendre aucun risque. Elle sera ensuite condamnée à l’exil. Séparée de sa famille et de ses amis, elle a été relogée à une adresse gardée secrète. Des policiers spécialisés lui ont inventé une vie, un passé. Une autre difficulté pour elle est son changement d’identité. Ses papiers officiels affichent toujours son ancien nom. Trouver un nouveau travail n’est pas possible dans ces conditions. Sonia est devenue complètement paranoïaque. Elle se sent constamment en danger. Cette quarantenaire se dit abandonnée par l’Etat français. Elle estime qu’elle n’est pas suffisamment protégée. Aidée financièrement, elle souhaiterait recevoir une aide psychologique du gouvernement ainsi qu’une protection rapprochée.

Son témoignage a complètement bouleversé sa vie. Pour extérioriser son malaise, elle a témoigné spontanément au micro de RMC et BFM TV. Elle a également écrit un livre où elle raconte les conséquences de son acte héroïque.