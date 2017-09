La Norvège votait ce lundi lors de législatives à suspense, qui détermineront qui de l’équipe de droite sortante ou de la gauche gouvernera "le pays le plus heureux au monde" ces quatre prochaines années.

Le bloc dit "bourgeois" emmené par la Première ministre conservatrice Erna Solberg et l’opposition conduite par le travailliste Jonas Gahr Store étaient au coude-à-coude dans les derniers sondages.

"Je suis prête pour quatre années de plus", a assuré Mme Solberg, 56 ans, à la tête d’une coalition

comptant notamment dans ses rangs les populistes du parti du Progrès (Fremskrittspartiet, FrP) et qui pourrait être reconduite grâce au soutien du parti libéral et des chrétiens-démocrates.

Le parti du progrès, lui, peut compter sur la très médiatique Sylvi Listhaug, ministre de l’Immigration et de l’Intégration friande de petites phrases aussi provocantes que déstabilisantes pour son équipe.

Sylvi Listhaug a défrayé la chronique cet été par une escapade, fin août, dans la banlieue défavorisée de Rinkeby à Stockholm, en Suède. Un déplacement pour "apprendre des erreurs de nos voisins et ne pas les reproduire en Norvège", qui n’est évidemment pas passée inaperçue et qui a suscité l’indignation des autorités locales. Mais la ministre, déjà très controversée, n’en a cure, elle savait en se lançant dans cette opération qu’elle bénéficierait de retombées médiatiques intéressantes. Mieux, son parti du Progrès a immédiatement grimpé dans les sondages. A la veille du scrutin, sa formation était créditée de près de 15 % des intentions de vote : un résultat à peine inférieur à leur score de 2013 (16,7 %), en dépit de quatre années passées au gouvernement.

Le FrP doit une belle partie de sa popularité à Mme Listhaug, qui, à 39 ans, révolutionne une classe politique baignée jusqu’ici par le consensus. Climatosceptique, fan de Reagan et d’Elvis Presley, elle porte ostensiblement le crucifix autour du cou, comme un étendard de son combat pour la défense des valeurs chrétiennes et elle n’hésite jamais à critiquer vertement les positions qu’elle juge "gauchistes" de l’ancienne Eglise d’Etat, favorable au mariage gay et aux réfugiés.H. Le.