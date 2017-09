Alors que le mercato vient de fermer ses portes en Belgique, le Sporting d’Anderlecht a décidé de placer ce jeudi un nouveau joueur sous contrat : Zakaria Bentato, 21 ans.

Son arrivée n’a pas pour but de renforcer le noyau déjà bien fourni de René Weiler. Loin de là.

Le jeune Bruxellois est devenu le premier "e-sporter" professionnel du RSCA et représentera à présent officiellement le champion de Belgique dans les compétitions nationales et internationales du jeu de football électronique FIFA17 (bientôt FIFA18, dont la sortie est prévue pour le 29 septembre).

Candidat parmi plus de 3 500 joueurs et troisième lors de la grande finale, Zakaria Bentato a finalement émergé parce qu’il représentait le mieux les valeurs du club anderlechtois : supporter depuis son enfance, bruxellois et bilingue.

Cet étudiant en sciences économiques à l’université Saint-Louis n’est pas un novice en la matière. Le e-player bruxellois a déjà prouvé précédemment qu’il est un joueur habile de ses mains, en obtenant notamment une première place au championnat de Belgique Electronic Sports et un top 16 du championnat international Electronic Sports World Cup en 2016.

Le contrat d’un an qui lui a été offert, dont le salaire sera en partie pris par la banque mobile Hello Bank !, permettra au e-sporter d’avoir accès aux installations de Neerpede.

Une aubaine pour l’étudiant qui se considère comme un sportif comme un autre. "Je dois être professionnel, car c’est plus que rester assis sur une chaise et jouer, a expliqué Bentato. Manger sainement, bien dormir, le style de vie des vrais sportifs donc, est aussi important pour moi."

Son bureau se trouve dans le lounge des joueurs, où un casier, un sofa et un écran géant ont été installés sur un gazon artificiel.

Après le Standard et Mouscron en Belgique, Anderlecht se place donc avec son nouveau prodige sur la carte des équipes européennes représentées dans le e-sport. Pas un hasard quand on sait que les jeux vidéo sont devenus une source de revenus supplémentaire pour les marques.