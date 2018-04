Entre 2010 et 2016, le taux moyen de concentration en particules fines dans l'air a augmenté de 18% pour atteindre 51,1 microgramme/m³. Cette moyenne dépasse de plus de cinq fois l'objectif fixé par l'OMS (10 microgrammes/m³) en matière de qualité de l'air. Toutes les régions de la planète ne sont, bien sûr, pas logées à la même enseigne. Les pays d'Afrique du Nord, de l'Ouest et du Moyen-Orient présentent les plus hautes concentrations moyennes, atteignant jusqu'à 140 microgrammes/m³ au Cameroun, 188 en Arabie Saoudite, et même 204 au Niger, soit... 20 fois supérieur aux recommandations de l'OMS.





L'air intérieur a fait 2,6 millions de victimes





La qualité de l'air à l'intérieur des résidences est également mise en cause par le rapport. 2,6 millions de personnes à travers le monde en seraient décédées, avec pour cause principale la consommation de combustible solide (bois, charbon,...) pour se chauffer et se nourrir. © https://www.stateofglobalair.org