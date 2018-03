Ce mardi 27 février, la police de l'air londonienne a publié sur Twitter une vidéo filmée en hélicoptère où l'on voit ces images impressionnantes de l'arrivée à Londres du nuage de froid, juste avant que la neige tombe. Là-bas, la vague de froid a d'ailleurs été surnommée "The Beast from the East" ("La Bête de l'Est"). Dans la capitale britannique, le mercure est tombé jusqu'à -10°C dans la nuit de mardi à mercredi.

Ces images rappellent furieusement le scénario catastrophe du "Jour d'après".