Après l’accident sur la fusée à destination de la Station spatiale internationale le mois dernier, les astronautes s’apprêtent à repartir. Visite à la Cité des étoiles, le centre d’entraînement russe des astronautes, où on pense désormais à la Lune.

Le 11 octobre dernier, les spécialistes de l’espace du monde entier ont retenu leur souffle lorsque les propulseurs de la fusée des deux cosmonautes russe et américain Alexeï Ovtchinine et Nick Hague ont explosé en vol. Les deux hommes en route pour l’ISS n’ont eu d’autre choix que de revenir sur Terre, au Kazakhstan, secoués mais sains et saufs.(...)