On attendait une commission d’enquête « glyphosate » au Parlement européen mais c’est une « commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides » qui a été validée ce jeudi par la conférence des présidents de groupes politiques. Pourquoi avoir rayé le nom de la substance qui a tout déclenché ?

La demande émanait du groupe du Parti Populaire européen (PPE/Centre-Droit) et de l’Alliance des libéraux et démocrates européens (ALDE). Leur argument pouvait s’entendre : il faut aller au-delà du cas du glyphosate et interroger les procédures dans leur ensemble pour en éclairer les dysfonctionnements.

La question du glyphosate ne sera donc pas « évacuée »…