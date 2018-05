Le rez-de-chaussée de Bruxelles-Environnement accueille « Belexpo », une exposition permanente. L'administration publique bruxelloise entend y soulever les enjeux environnementaux propres à la ville. Sensibiliser d'abord, pour mieux susciter l'adhésion des jeunes Bruxellois ensuite.

Une salle ronde. La pénombre. Et puis les écrans incurvés s'allument et s'animent. Sous leurs pieds, les jeunes visiteurs découvrent soudain une vue aérienne de Bruxelles qui leur donne l'impression de marcher sur la capitale. Successivement, des éclairages indiquent les cours d'eau, pistes cyclables, espaces verts, potagers urbains, magasins alternatifs et autres bâtiments exemplaires de Bruxelles. Plongés dans les bruits ambiants, l'expérience d'immersion permet de rentrer de plain-pied dans l'exposition « Belexpo », 750m2, au rez-de-chaussée de Bruxelles-Environnement. Une expo qui fait la part belle aux enjeux environnementaux rencontrés par les villes du XXIe siècle. « La géographie s'apprend avec les pieds », s'amuse le muséographe Nicolas Saint-Syr.

(...)