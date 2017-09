En 2006, le documentaire d’Al Gore "Une vérité qui dérange" a suscité une prise de conscience planétaire. Sous forme d’une conférence édifiante, l’ancien vice-président américain montrait en images les effets du réchauffement climatique et présentait les prévisions inquiétantes au cas où les émissions de gaz à effet de serre n’étaient pas diminuées. Des prévisions qui se sont avérées fondées, à l’instar de l’ouragan Sandy en 2012, qui a noyé Manhattan. "Ce film a eu énormément de succès", commente Jean-Pascal Van Ypersele, climatologue et professeur à l’UCL. Troisième documentaire le plus vu au cinéma aux Etats-Unis après "Fahrenheit 9/11" et "La Marche de l’empereur", il a également décroché l’Oscar du meilleur documentaire et valu le prix Nobel à Al Gore en 2007, partagé avec le Giec (le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Jean-Pascal Van Ypersele était à cette période vice-président d’un des groupes de travail.

...