Amsterdam lance l’aquaponie urbaine

Planète

La plate-forme expérimentale Mediamatic, grouillante de jeunes esprits, gourmande de nouvelles technologies, follement artistique et finalement futuriste s’est installée dans le Nord d’Amsterdam, au bord de l’eau, à seulement quelques mètres d’un potager, commun à tous les habitants du quartier. Un avant-goût de la serre Aquaponics, où sont cultivés plantes et poissons dans un écosystème viable : l’ammoniaque rejetée par les poissons se transforme en nitrate, lui-même réutilisé comme engrais pour les plantes.

A ces heures fraîches de la matinée, deux jeunes femmes concentrées testent l’eau de la serre. "Notre système est assez stable", explique Marieke sans arrêter sa tâche, "mais il existe tellement d’éléments dans l’eau pouvant influencer les plantes et les poissons, que nous devons nous assurer de leur bien-être au quotidien."

Des espaces de vie s’entrecroisent

Difficile de comprendre où l’on se trouve sans de claires explications. La serre est chaude et humide, comme il se doit, mais en levant les yeux, on peut apercevoir des bureaux. Plus loin, une belle véranda abrite un restaurant éphémère. Sa vue sur la ville d’Amsterdam est unique et sa carte inédite : plantes et herbes viennent tout droit de la serre. "Elle est juste à côté de nos bureaux, on peut même voir comment elle est connectée à l’immeuble où des gens travaillent derrière des ordinateurs", raconte Willem Velthoven, le fondateur de Mediamatic en 1983. "Grâce à une fenêtre, l’odeur fraîche des herbes et des légumes entre dans les bureaux et ça sent bon à l’intérieur."