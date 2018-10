Beatrice, Isabella et Charlotte sont entrées dans la vie d'étrange manière. Elles avaient cinq mois à peine, ces triplées hautes comme trois pommes, quand l'ouragan Irma s'est abattu sur les Îles Vierges britanniques l'an dernier. Kate et Alex, leurs parents, s'étaient préparés, ils avaient prévu des biberons stériles, des vivres et des sacs de sable, ils avaient calfeutré leur maison de Tortola. Mais cela n'allait pas suffire.