"Dans ce désert d’altitude, on compte plus de 300 nuits claires par an, pas 60 comme en Belgique", relève l’astronome Laetitia Delrez. C’est dans cet endroit, à 2 500 mètres d’altitude, que l’Université de Liège vient d’installer son tout nouvel observatoire, inauguré officiellement cette semaine. Cet observatoire est constitué de quatre télescopes robotiques d’un mètre de diamètre. Le site a été accordé par l’Eso, l’Organisation européenne pour des observations astronomiques dans l’hémisphère austral, qui compte déjà plusieurs télescopes à cet endroit et qui a pris en compte l’intérêt du projet.

(...)